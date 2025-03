FOTOD | Elistvere loomapargi külastajaid rõõmustab uus vahva karutüdruk

Käesoleva nädala algusest on RMK Elistvere loomapargil taas oma karu. Tegemist on aasta ja kahe kuu vanuse karutüdrukuga, kes tunneb end uues elukohas igati hästi ja ootab külastajaid ennast imetlema. Ühtlasi on uuele asukale tarvis ka nimi välja mõelda.