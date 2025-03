Kerli Ats: mis mõttes ei ole riigil raha, et inimestele kvaliteetne ja taskukohane toit tagada?

Eesti põllumajanduse ja toidutööstuse osakaal SKTst on umbes 2%, kuid see number ei peegelda sektori tegelikku kaalu. Ekspordist annab meie sektor üle 10% ja toidutootmise osas on meil kasutamata arvestatav potentsiaal.

Toit ei tule poeriiulilt, vaid põllumehelt. Kuidas siis nii? Poes on ju riiulid toitu täis ja nii mõnigi laps, aga üha enam ka täiskasvanu, arvab siiralt, et piim tuleb pakist ja leib kapist. Kui seal midagi ei leidu, siis piisab poodi minekust ning sealne valik ei lase küll puudust aimata. Kaubanduspinda on meil elaniku kohta rohkem kui enamikus Euroopa riikides, poed on lahti 365 päeva aastas ning konkurents on ülitihe. Kõik see küllus loob illusiooni toidu piiramatust kättesaadavusest.

Euroopa Liidu tasandil on toidutootmise vajalikkust tunnustatud. Eurobaromeetri andmetel peab enamik eurooplasi kohaliku toidutootmise tugevdamist äärmiselt tähtsaks. See arusaam kajastub paljude riikide, sh lähinaabrite Läti ja Soome poliitilistes otsustes: olgu nendeks maksuerisused või riigipoolsed märkimisväärsed siseriiklikud toetused.

Millegipärast on aga toidutootmine Eestis poliitilistes prioriteetides jäetud tagaplaanile, samal ajal kui maailm on muutunud üha ebastabiilsemaks ning toidujulgeolek on olulisem kui kunagi varem.

Eestis on väga head võimalused oma toidutootmise tugevdamiseks, kuid see eeldab teadlikke ja sihipäraseid otsuseid. Peame suunama investeeringuid ja kasutama fiskaalinstrumente, et tagada sektori konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus. Peame aru saama, et ilma toiduta ei kasva ükski laps ega ükski riik.

Viimased aastad on näidanud, kui habras on rahvusvaheline tarneahel. Pandeemia, energiakriis ja Venemaa sõda Ukrainas on valusalt meelde tuletanud, et me ei saa toetuda impordile.

Kui me ise ei tooda piisavalt toitu, siis kes meid toidab, kui maailm liigub uue kriisi suunas või tarneahelad katkestatakse?

Eesti rahvas on maailmas tuntud oma nutikuse ja digilahenduste ning innovatsioonivõimekuse poolest. Raske on aga targa otsusena näha, et riik, kellel on külluses viljakat põllumaad ja mõneski mõttes ideaalsed tingimused põllumajandustootmiseks, laseb kohapealse toidutootmise hääbuda ning toitu veetakse teistest riikidest rekadega sisse.

Kui me riiklikul tasandil ei võta ette vajalikke samme, võidab rumalus ja kohaliku toidu osakaal meie poelettidel väheneb veelgi. Kui me ei toeta oma põllumajandusettevõtlust ja toidutööstust, väheneb ka kodumaise toidu kättesaadavus. See ei ole kaugeltki mitte ainult majanduslik küsimus, vaid selgelt ka julgeoleku ning rahvatervise vältimatu osa.

Kõige tähtsam

Toidutootmine ei saa jääda otsustajatel neljanda- või viiendajärguliseks küsimuseks. Toidujulgeolek on lahutamatu osa riigi üldisest julgeolekust ning vajab seetõttu selget prioritiseerimist.

Valus on vaadata debatte, kus arutletakse, kas riigil on piisavalt raha või ei ole, et tagada inimestele kvaliteetne ja taskukohane toit. Riik ei ole abstraktne mõiste – riik oleme meie, inimesed, kes siin elavad. Toit mõjutab otseselt inimeste tervist ja elukvaliteeti ning kui sunnime neid tarbima madala toiteväärtusega toidulaadseid tooteid, peame arvestama ka kasvavate tervishoiukuludega. Loodan, et see arusaam jõuab kohale pigem varem.