ILMAPROGNOOS | Järgmisel nädalal talv naaseb, läheb külmaks ja sajab lund

Pühapäeva (9.03) öösel kaugeneb madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele ja selle järel tugevneb kõrgema rõhuga vöönd. Öö on selgema taevaga ja õhutemperatuur langeb sisemaal kraad-kolm alla 0°C, rannikul hoiab mõõdukas läänekaare tuul termomeetrinäidud plusspoolel. Päeval jõuab läänekaarest niiskust, taevasse lisandub pilvi ja õhtul võib Põhja-Eestis kohati veidi vihma ja lörtsi sadada. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur tõuseb +5..+9°C-ni, rannikul on jahedam.

Uus nädal

Kuu keskpaiku avab itta eemalduv madalrõhkkond tee põhjast saabuvale külmale, mille järel saabub Skandinaaviast külma õhumassiga kõrgrõhualaga. Sademeid on vähe ning öine õhutemperatuur langeb paiguti -10°C ümbrusse ning päevane õhutemperatuur palju üle 0°C ei tõuse.

Esmaspäeval (10.03) jõuab Kesk-Euroopast Skandinaavia lõunaossa madalrõhkkond ja laieneb servaga üle Läänemere. Tänastel andmetel on keeris veel rahumeelne ega survesta rõhuvälja ja meil puhub mõõdukas ida- ja kagutuul. Tänaste andmete kohaselt niiskust veel ei lisandu ja ilm on peamiselt sajuta. Õhutemperatuur on öösel -3..+2°C, päeval +3..+5°C-st rannikul +6..+10°C-ni sisemaal. Kui pilvemass taevast ei kata, siis võib veel paar kraadi kõrgemale tõusta.

Teisipäeval (11.03) liigub madalrõhkkond üle Läänemere Balti riikide kohale. Öösel on veel pilvi hõredalt ja õhutemperatuur langeb 0°C ümbrusse (-2..+2°C). Tänastel andmetel lisandub päevaks pilvi ja pärastlõunal suureneb vihma ja lörtsi võimalus. Idakaare tuul pisitasa tugevneb. Õhutemperatuur on +2..+7°C, Lõuna-Eestis võib veel 10°C ümbrusse tõusta. Õhtul langeb õhutemperatuur järk-järgult alla 0°C, kohati sajab lörtsi ja vihma ning neis tingimustes muutuvad teed libedaks!

Kolmapäeval (12.03) laieneb üle Skandinaavia ja Soome kõrgrõhkkonna serv ning laieneb Eesti poole. Kohatisi sajuhooge on öösel vihma ja lörtsi, päeval põhiliselt lumena. Puhub võrdlemisi tugev kirde- ja idatuul. Lisandub külma ja õhutemperatuur on öösel 0..-5°C, päeval on 0°C ümber (-2..+2°C).

Neljapäeval (13.03) ja reedel (14.03) jääb Eesti kõrg- ja madalrõhuala piirimaile. Vahetevahel sajab lund ja lörtsi. Tuul pöördub idakaarest läänekaarde. Õhutemperatuur on öösiti 0..-5°C, päeval on -1..+2°C. Kui Lõuna-Eestini ulatub neljapäeval pisut mahedam õhumass, siis tõuseb paar kraadi kõrgemale.