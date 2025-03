Kevad on käes: müüdid ja tõed õunapuude lõikamisest

Kevad on just see aeg, mil aedniku käed hakkavad kiiremini liikuma ja õunapuude lõikamine muutub igal aastal aktuaalseks teemaks. Õunapuu on üks meie aedade populaarsemaid viljapuid, aga kas kõik, mis puudutab õunapuude lõikamist, on tegelikult nii lihtne, nagu esmapilgul tundub? Aja jooksul on tekkinud mitmeid müüte, mis võivad aednikud eksiteele viia. Vaatame koos, millised on levinumad eksiarvamused ja mis on tegelikult õige.