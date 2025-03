ILMATEADE | Pühapäeval on kena varakevadine ilm, õhtul tuleb kohati vihma

Siseveekogude jääle minek on 8. märtsist keelatud

„Inimesed kipuvad hindama jääolusid paremaks kui need tegelikult on. Soojad ilmad ja kevadpäike on jääkatte aga õhukeseks ja hapraks lihvinud ning jää peale minek pole enam ohutu isegi siis, kui pealtnäha tundub jää terve ja tugev. Praegustes oludes võib jää hetkega mureneda, piisab vaid mõnest sammust,“ ütles päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. Keskkonnaagentuuri hinnangul kujunes 2024/2025 jäähooaeg erakordselt lühikeseks ja ebatavaliseks.

Jääaluse vee temperatuur on vaid paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees suudab täiskasvanu pidada vastu kümmekond minutit, laps veelgi vähem. Seepärast on oluline, et lapsevanemad selgitaksid pere pisematelegi jää ohtlikkust ning hoiaksid silma peal, et lapsed püsiks jääst eemal.

Päästeamet palub lastevanematel ja ka õpetajatel koolides rääkida laste ja noortega jääoludest ning sellega kaasnevatest ohtudest. Kui märkate, et keegi on veekogul hätta sattunud, siis tuleb viivitamatult helistada 112 ja kutsuda abi.