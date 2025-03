Kõik osalema! Eesti suurim eakatele suunatud festival tuleb taas

Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja sõnul muutub festival iga aastaga järjest populaarsemaks. Eelmisel aastal külastas seda üle 3700 inimese ning kohaletulnud tõdesid, et Eesti Rahva Muuseumi maja hakkab ürituse jaoks juba väiksekski jääma.

Festival teeb meele rõõmsaks

„Eesti pensionärid ei taha istuda kodus, vaid soovivad aktiivselt ühiskonnas kaasa lüüa. Kahjuks on vanematele inimestele suunatud üritusi võrreldes muu maailmaga Eestis väga vähe. Nii seisabki Maaleht selle eest, et selliste ürituste toel tähtsustada eakate rolli ning väärtustada nende teadmisi ja kogemusi laiemalt,“ räägib Riikoja.

Temaga nõustusid eelmisel aastal üritust väisanud eakad. „Jumal tänatud, et Maaleht on veel jalgadel. Korraldada nii suur üritus on ikka meeletu-meeletu töö,“ kiitis Põltsamaalt koos kaasaga Tartusse sõitnud Aarne.

„Kes on muremõtetega, istub kodus ja kraabib voodiäärt,“ lisas Võrumaalt festivalile tulnud Erja. „Need, kes on siin, on tulnud ikkagi välja. Nad saavad siin rõõmu ja hea energialaksu. Nad ongi tulnud siia headust, hoolivust ja seltsi otsima. See teeb meele rõõmsaks.“

Kuidas elada täiel rinnal

Eakate festival kannab positiivset sõnumit: vanemas eas on võimalik olla aktiivne ning leida tegevusi ja väljundeid oma oskustele. Seetõttu on ettekannete fookuses tervis ja iseseisvalt hakkama saamine, sest tihti saab lihtsaid näpunäiteid järgides väga palju ära teha, et elada pikalt täiel rinnal.

Muidugi ei puudu festivali programmist ka tulised ühiskondlikud arutelud, sest on kohalike valimiste aasta ja konverentsisaalis kohal kõik olulisemad Eesti erakonnad.

Nagu varasematelgi kordadel, on Maalehe Eakate Festivali lava avatud ka isetegevuslaste esinemistele. Registreerimine selleks on juba alanud.

Oma teenuseid ja tooteid tutvustavad kohapeal kümned ettevõtted ja organisatsioonid. Saab osta ehedat talukraami, raamatuid, ravimeid ja palju muud.