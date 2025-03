KÜSITLUS | Kas sõidueksami teises linnas tegemine tuleks keelata?

Eestis on levinud kultuur teha ARKi sõidueksamit mõnes muus linnas kui seal, kus elatakse või mis kõige lähemale jääb. Kui varem võis seda põhjendada pikkade järjekordadega suuremais paigus, siis nüüd on ARKi kinnitusel see mure läinud. Rahvasuus aga soovitatakse edasi kohti, kus eksamit „lihtsam“ teha on. Küsime Maalehe lugejatelt, kas teises linnas sõidueksami tegemine tuleks keelata.