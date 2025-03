Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalovi sõnul on Trepimäe konstruktsiooni eluiga lõppenud ja seetõttu tuleb trepp täielikult uueks ehitada. „Trepimägi on üks Viljandi olulisemaid maamärke. Trepil on pikk ajalugu ja viimase vormi sai see arhitekt Ülo Stööri käe all üle 30 aasta tagasi. Nüüd on meil võimalus Trepimägi uuele põlvkonnale viljandlastele ja Viljandi külalistele armsaks paigaks muuta. Viljandi arhitekt Gert Guriev on loonud projekti, mis teeb kummarduse eelkäijatele ja on samas kaasaegne,“ rääkis Konovalov.