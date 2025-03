Joakim Helenius: võiksime Eestis veel kolm korda rohkem piima toota

Eestis ei pea me veisekarju põuasel maal lõputult edasi ajama, et paari rohuliblet söödaks leida. Ka ei hulgu lüpsiks kõlbmatud lehmad meie linnatänavatel prügikastidest toitu otsides nagu Indias. Seal on lehm püha loom, kelle tapmine on lausa seadusevastane, see aga toob tohutu loomkoormuse ja metaaniheite maailma juurde.