Tulus äri: varastatud rattaid on imelihtne müüa ning politsei pätte kätte ei saa

Jalgrattavarguste haripunkt on igal aastal sama, kusjuures kõige rohkem vargusi toimub kevad-suveperioodil, alates maist kuni septembrini. Sellel ajal sooritatakse umbes 70% aasta jooksul toimunud rattavargustest. Talvel varastatakse peamiselt rattaid, mis on jäetud trepikodadesse talvituma, või neid, mis on paigutatud kortermajade lukustatud panipaikadesse hooajaks ära.