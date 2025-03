Kas oled kogenud ebaausaid kaubandustavasid? Konkurentsiamet ootab sinu lugu!

Ameti hinnangul jõuab probleemsete kaubandustavade kohta liiga vähe teavet, mistõttu on ebaselge, kas keelatud praktikad on turul levinud või kui teadlikud on osalised nende keelatusest. Paljud tarnijad sõltuvad majanduslikult suurematest ostjatest ning võivad peljata, et probleemile tähelepanu juhtimine mõjutab ärisuhteid negatiivselt.