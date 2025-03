Tasuta 10 aastat vana mesi? Facebooki grupp hullub, aga kas julgeksid proovida?

Mesi on tõepoolest ainus toiduaine, mis võib säilida väga pikka aega. Levinud legendi kohaselt leiti Egiptuse püramiididest, täpsemalt vaarao Tutanhamoni hauakambrist meepott, mis oli enam kui 2000 aastat vana, kuid siiski täiesti söömiskõlblik. Kuigi lugu on huvitav, ei tähenda see, et kõik mee hoiustamisviisid tagavad sama pika säilivuse. Oluline on, kuidas mett on hoitud.