Värska geniaalne äriidee: kuidas müüa vett üle 200eurose liitrihinnaga

Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi vanemteadur Enn Karro, keemia instituudi vanemteadur Uno Mäeorg ja farmaatsia instituudi professor Ain Raal leidsid pärast põhjalikku vaagimist, et see on võimalik ning sobivaim on 1985. aastal rajatud puurkaevu Värska 6 vesi. Nad andsid ka soovitused, kuidas sellest 595 meetri sügavusest kaevust pumbatavast mineraalveest spreid ja loputuslahust arendada.