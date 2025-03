Tallinna loomaaed valmistub kahe uue jääkarutüdruku vastuvõtmiseks

Tallinna loomaaed valmistub kahe uue jääkaru vastuvõtmiseks, kes kolivad Rostocki loomaaiast siia märtsi lõpus. Need on noored jääkaruõed Skadi ja Kaja, kes asuvad elama praegusesse jääkaru Friida aedikusse. Samuti on teada, et Friida, kes on kogu oma elu veetnud Tallinna loomaaedades, kolib Taani, Scandinavian Wildlife Parki.