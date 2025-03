Neli suurt viga, mida tehakse metsaveohaagise valikul, ja kuidas neid vältida

3. Alahinnatakse kraana valiku tähtsust

Kraana kinemaatika ja juhtimissüsteemid mõjutavad oluliselt töö efektiivsust. Kodumaine PALMS on panustanud nende täiustamisse juba aastakümneid, et tagada sujuv ja intuitiivne juhtimine. Tänu sellele liigub kraana võimalikult efektiivselt ja seda on loomulik juhtida.

Teine oluline aspekt on see, et kraana kasutusiga on enamasti lühem kui haagisel. Seetõttu muutub selle hoolikas valimine haagisest olulisemakski, et komplekt tervikuna töötaks tõrgeteta võimalikult kaua.