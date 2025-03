Õhukvaliteedi uuringud 2024: vaata, kus Eesti maailmas paikneb

IQAir avaldas oma 2024. aasta ülemaailmse õhukvaliteedi aruande, mis toob esile murettekitavad trendid maailma kõige saastatumates riikides ja linnades. Uuringud näitavad, et ainult seitse riiki suudavad täita Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) õhusaaste piirnorme, mille järgi ei tohiks aastane PM2,5 tase ületada 5 µg/m³. Nende hulka kuulub ka Eesti.

Eesti õhukvaliteet on teiste riikidega võrreldes üpris hea, kuid maailmas leidub siiski riike, kus õhusaaste tase on mitu korda kõrgem. Näiteks on ühed saastatumad riigid Tšaad, Bangladesh ja Pakistan, kus PM2,5 tase ületab Maailma Terviseorganisatsiooni normi rohkem kui 10 korda.

2024. aasta raport toob välja, et kõige saastatumad linnad asuvad peamiselt Kesk- ja Lõuna-Aasias. India linn Byrnihat oli kõige saastatum linn, kus PM2,5 kontsentratsioon oli 128,2 µg/m³ – 36 korda rohkem kui Maailma Terviseorganisatsiooni norm. Samuti on New Delhi maailma kõige saastatum pealinn. India asuvad kuus linna kümnest kõige saastatumast, nende õhukvaliteet tase on oluliselt kehvem maailma keskmisest.