UUS MAALEHE REIS | Tule koos Maalehega romantilist Toscanat avastama!

Toscana on meie reisisellide soovide listis olnud juba mitmeid aastaid ning 15.-22.09.2025 koostöös Germalo Reisidega võtamegi selle suure ringireisi ette. Reisi kõrghetkedeks on renessansi süda Firenze, Siena, tornidelinn San Gimignano, imeline Cinque Terre, Elba saar, veinid ja võrratu köögikunst ning loomulikult on sel reisil Maalehe tellijate, lugejate ja ajakirjanike äge seltskond!