Alles nädalavahetusel säras päike ja tundus, et kevad on lõpuks käes. Nüüd katab maad lumi ning pool toimetusest võitleb kurguvalu ja palavikuga. Kas ka sina ärkasid hommikul nohuse nina ja valutava kurguga? Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova selgitab, miks selline ilm su tervisele nii ohtlik on ja kuidas viirustest hoiduda.