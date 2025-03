Automaksust hoolimata võib auto ostmine olla soodsam kui varem

Järelmaks – võimaldab maksta osamaksetena, kuid sageli kaasnevad üsna kõrged intressid ja lisatasud, et katta ära automüüjale makstavad vahendustasud. Reeglina tuleb müüjale kui kolmandale isikule krediidiotsuse tegemiseks edastada isiklikku ja privaatset infot, mille müüja siis omakorda edastab finantseerijale. Milliseks kujuneb järelmaksu lõplik intress, on iga inimese puhul individuaalne ning võib kujuneda palju kõrgemaks kui reklaamitud intressimäär. Autot ostma minnes ei tea, kui suures ulatuses krediiti üldse saab. Finantseerimise otsus on seotud konkreetse müüja ja autoga.

Kas automüüja pakub alati parimat finantseerimislahendust?

Pikaajalisele kogemusele tuginedes tuleb tunnistada, et kahjuks see siiski nii ei ole. Paraku on nii, et automüüjad soovitavad klientidele finantseerimislahendust, mis tagavad neile endale rohkem vahendustasu ning mis seetõttu ei ole soodsaim võimalik variant auto ostjale. Reeglina on müüjate vahendatud järelmaksude ja laenude intressid ning lisatasud kõrgemad kui otse finantseerija poole pöördudes, sest sisaldavad müüjatele makstavat vahendustasusid, mis võivad ulatuda tuhandete eurodeni. See aga tähendab, et sellise vahendustasu maksab finantseerimistasude kaudu lõppkokkuvõttes kinni ikka autoostja ise.