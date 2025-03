EPKK: põllumajandus vajab oma nimega ja pädevat ministrit, sellest sõltub meie julgeolek

EPKK juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu tasandil on põllumajanduse, maaelu arengu ja kalanduse poliitikad eraldiseisvad vastutusvaldkonnad, mida juhivad spetsialiseerunud ministrid. Seetõttu on oluline, et ka Eesti valitsuses oleks põllumajanduse ja toidutootmise valdkonnal selge esindatus ning et ministeeriumi ja ministri nimetuses oleks viide põllumajandusele ja toidutootmisele.