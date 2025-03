KUMMALINE LEID | Mulgimaal kandis suurvesi mehe hoovi pisikese maja

„Suurvee ajal märkasin jões midagi veidrat, algul oli näha ainult maja katus. Siis helistasin Soomaa keskusesse ühele tuttavale ja näitasin talle, et vaat kui põnev asi mulle tuli,“ rääkis mees.

Seejärel läks lahti omamoodi teadustöö, sest esialgu arvasid spetsialistid, et tegu on mõne looma pesaga. „Neil polnud õrna aimugi, kellel võiks vees selline pesa olla. Kuna majal on ka katuseaken ühel pool, mis nägi välja nagu urg, siis ikka nuputati ja pakuti, et äkki on saarma pesa näiteks.“

Muidugi mõisteti üsna pea, et ei ole olemas ühtegi looma, kes endale sellist pesa oskaks teha. Kui suurvesi pea kahe meetri jagu taandus, sai mees visata leiule paremale pilgu ning avastas, et tegemist on tõelise meistritööga.

„See on ikka mõne meistrimehe väga hoolikas töö. Maja keskmine osa on puupakk, mis on seest tühjaks tehtud. Isegi aknaraamid on majal olemas. Sellega on ikka väga palju vaeva nähtud,“ räägib Ülo, et ehk valmistas mõni tore lapsevanem maja enda tütrele või pojale mängimiseks. Ka välimuselt meenutab maja pigem nuku- või nõiamaja.

Mehe sõnul pole kahjuks seni maja omanikku leitud. „Mina seda siiani puutunud ei ole, seisab sama koha peal, kuhu jõgi ta jättis pärast taandumist ja ootab oma meistrimeest järgi,“ lausub mees.

Küsimusele, kas mees ei karda, et keegi ahnepäts majakese minema tassiks, vastab Ülo, et pole siin karta midagi: „Ta on ikka üsna suur ja raske asi. Meeter kõrge ka umbes.“

Täpne koht, kuhu jõgi majakese kandis on Kanakülast mööda Halliste jõge seitse kilomeetrit allavoolu. Majaomanik saab Üloga ühendust võtta numbril 5259867.