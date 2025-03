VIDEO | Aga kuidas sina end hommikuti pesed? Mäger teab täpselt, kuidas hügieeni pidada

Tavaliselt on neid 1–5, kuid mõnikord võib pesakond olla ka suurem. Kutsikad sünnivad märtsi lõpus või aprillis, pärast seda, kui mägra jooksuaeg kestab suvest hilissügiseni. Kutsikad jäävad ema juurde talveks ja veedavad oma esimese talve koos emaga, õppides kõike, mida on vaja metsas ellujäämiseks.

Mägra kutsikate sünniperiood on hästi ajastatud: loote areng kestab umbes seitse nädalat, kuid sellele eelneb latentsusperiood, mis tagab, et kutsikad sünnivad kevadel, kui ilmastikutingimused ja toiduvarud on soodsad. See on oluline, sest talveks valmistudes annavad emad oma kutsikatele olulised õpetused ellujäämiseks.

Mäger on öine ja salapärane metsloom, kes elab suurtes urusüsteemides ehk linnakutes, mis võivad olla mitmekordsed või koosneda vaid paarist urust. Need linnakud on mägraperede kodud, mida nad kasutavad põlvkondade kaupa, mõnikord isegi sajandeid. Eestis on suur osa mäkratest koondunud Lõuna-Eestisse, kus sobiv maastik – künklikud pinnad ja sügavad urgud – on ideaalne elupaik. Kahjuks on linnakud ohus, kuna metsamajanduse tõttu hävitatakse elupaiku.