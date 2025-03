Hoiatav näide: mees kaotas ChatGPT vale vastuse tõttu tuhandeid eurosid

Tehisintellekt on muutunud igapäevaelu lahutamatuks osaks, aidates kirjutada tekste, koostada lepinguid ja isegi anda juriidilist nõu. Kuid mis juhtub siis, kui see nõuanne on vale? Üks Eesti mees usaldas oma lahkumisavalduse koostamisel tehisintellekti – ja kaotas tuhandeid eurosid.