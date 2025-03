Märts on käes ja aeg köögiviljade seemned mulda panna. Eestlastel on ammugi olnud kombeks endale ise köögiviljad kasvatada, kuid uutel aegadel võib see tegevus jääda ajapuuduse, jaksu või viitsimise taha. Seda eriti olukorras, kui poes on küllus. Küsime Maalehe lugejatelt, kas kasvatate sel aastal köögivilju?