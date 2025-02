MAALEHE ARHIIVIST | Toomas Leius: „Mul läks see võitmine väga kergesti!“

Kadrioru tennisekeskuses ootan mõnda aega, kuni Eesti spordi kunagisi suuremaid ja säravamaid tähti oma elu teab mitmenda mängu on lõpetanud ja higisena, kuid küllalt värskena minu ette ilmub.

Toomas Leius meenutab, et kui Evald Kree käis oma šeflusalusest Tallinna Raua tänava koolist lapsi välja valimas, siis nopiti välja ka tema naabripoiss.

“Mina läksin lihtsalt kaasa. Vahtisin halli uksel, kui poisid trenni tegid,” jutustab Leius. “Eks siis Kree küsis, et kas ma ka proovida tahan. Lõi mulle siis võrgu juurest palle ette, aga mul polnud mingeid probleeme need nii ees- kui tagakätt tagasi saata. Oskasin lüüa lendpalli, rabakut… Perfektselt. Ja need paarkümmend minutit seal otsustasid minu edasise sportlasekarjääri.”