MAALEHE ARHIIVIST | Maria Klenskaja: meis kõigis on rohkem värve kui ainult must ja valge. Tiiger on ju ka triibuline...

Oma vähestes interv­juudes, kallis kursusekaaslane, oled alati rääkinud rohkem teistest, vähem endast. Kui teeksime seekord pisukese erandi. Aga kõigepealt palju õnne hiljutise sünnipäeva puhul.

Õnnitlused vastu võetud, aga siit sa ei saa mitte midagi.

Kuidas, palun?

Pean silmas endast rääkimist. Sel teemal me ei räägi.

Miks?

Ma ei taha. Küsi parem midagi muud.

Küsin siis muud. Oled teatriga seotud olnud üle 40 aasta. Mida soovitaksid noortele, alles seda ametit ihalevatele hakatistele?

Ma tean, et soovita või ära soovita, niikuinii lähevad. Minu isa ei rääkinud minuga poolteist kuud, kui teada sai, et ma teatrikooli läksin. Lootis ikka, et see lollus mööda läheb.