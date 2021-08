Augustihämarus: saladokumendid vihjavad, et Gorbatšov alustas riigipööret ise

Kõigest sellest on möödas juba pea 30 aastat. Algas hommik, mis ühtesid jahmatas, teisi rõõmustas, kolmandaid viis segadusse. 19. augusti hommikuhämarus pole õieti hajunud veel tänini.

Liialt palju on vastuseta küsimusi, tundmatuid tegelasi ja kadunud dokumente. Asjaosaliste mälestused samadest sündmustest erinevad seinast seina. Sageli on need kirjutatud põhimõttel, et kõik küsimused on vastatavad, kõik vastused küsitavad. Neid, kellelt selgitusi pärida, jääb iga aastaga vähemaks. On aga tõsiasju, mis ajaloohämarusse kaduda ei tohi.

Saatuslikul esmaspäeval on Kesktelevisiooni saatekavas kohe pärast varahommikusi uudiseid mängufilm “Ainult kolm ööd”. Seda oli ette nähtud näidata lausa kolmel korral, lisaks hommikule veel kell 19.40 ning pärast südaööd.

Oluline pole mitte selle toona 22 aastat vana filmi sisu, vaid pealkiri. Kolme öö möödudes oli putš läbi kukkunud ja riigipöörajatel käed raudus.

Teadis? Ei teadnud?

Majandusteaduste kandidaat Valeri Boldin töötas Mihhail Gorbatšovi otseses alluvuses ühtekokku kümme aastat.