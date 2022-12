HEA NÕU | Millisest sealihatükist mida valmistada?

Peekon on mahlane, pekist ja tailihast läbikasvanud kondita küljeliha, mille tunneb kergesti ära tänu selle iseloomulikule triibulisele välimusele, kus on vaheldumisi peki- ja tailihatükid. Peekon on rasvarohkeim sealihatükk – 100 grammis peekonis on keskmiselt 28 grammi rasvu. Samas praadimisel või küpsetamisel sulab suurem osa rasva peekonist välja ja valmistoit polegi nii rasvarohke. Läbikasvanud peekonist valmistatud toit jääb mahlane, maitsev ja suus-sulav. Peekon sobib hästi viiludena praadimiseks ja grillimiseks, suure tükina ahjus küpsetamiseks ning suitsutamiseks. Väga maitsvad on ka peekonirullid ja -taskud erinevate täidistega.