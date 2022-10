Mäletad neid maitseid? Mõnusad küpsetised lapsepõlvest

Need küpsetised pole just kaalujälgijate lemmikud, kuid vahel võib ju patustada. Millist õli küpsetamisel kasutada, sõltub maitsest. Sobib nii päevalille-, rapsi- kui kookosõli. Kuid on neidki, kes eelistavad searasva.

Seakõrvad on mõnusad küpsised, mida on lihtne valmistada ning mis seisavad kuivas ja jahedas paar nädalat. Sobivad nii piknikulauale kui matkale või reisile kaasavõtmiseks.

Krustaadid on skandinaaviast pärit toreda kujuga jõuluküpsetised, mis on populaarsed olnud nii meil kui mujalgi riikides. Tõenäoliselt leiab küpsetamiseks vajalikke erikujulisi raudu mõnegi köögi kappides-sahtlites.