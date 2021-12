Miks õunad keldris riknevad ja mida saab nende päästmiseks kohe ette võtta?

Ehk ei olegi see vaid tühi jutt, et puudealused tuleb lehtedest puhtaks riisuda. Samuti ei tohi jätta mahavarisenud õunu puude alla talveks vedelema. Kui seda mitte teha, on haigusetekitajaile loodud ideaalsed tingimused talvitumiseks ning neile on antud võimalus ka järgmisel aastal aktiivselt tegutseda.

Võib ju mõelda, et mis seal keldris neist plekilistest õuntest ikka lähemalt uurida. Sorteerin kastis ebakvaliteetsed välja ning viskan minema. Kuid just hoidlas ilmnevad haigused annavad märku sellest, et juba kevadel ja suvel tuleb võtta aega ning haigustele pisut enam tähelepanu pöörata. Näiteks pruunmädanik ilmub viljadele hoidlas, kuid seda haigust põhjustab tüvevähi tekitaja. See annab vihje, et tuleb üle vaadata puu harunemiskohad, kust haigus puusse võib pääseda.