Unearst Epp Pool: inimesed, kes on aastaid halvasti maganud, hakkavad seda lõpuks normaalseks pidama

“Paljud inimesed on aastaid ja aastaid halvasti maganud, uni on ebakvaliteetne ja seda peetakse normaalseks,” viitab Hea Une Keskuse kõrva-nina-kurguarst Epp Pool, kes tegeleb ka uneprobleemidega, sellele, et sageli ei mõista inimesed ise, et nad magavad halvasti.

Seda tuleb Pooli sõnul eriti tihti ette hingamisraskustega patsientide puhul, kes jäävad öösiti hapnikunälga, norskavad ja ärkavad öö jooksul mitu korda üles, kuid pole oma öistest tegemistest teadlikud.

“Kui nad lõpuks mingit teed pidi jõuavad unekliinikusse või unearstile, tehakse uneuuring ja raviks määratakse positiivse õhurõhu aparaat,” rääkis Pool. “Pärast räägivad need inimesed, kui imeline asi on uni. Seda on hästi tore kuulata. Nad saavad aru, et oi, ma pole mitu aastat üldse maganudki! Elukvaliteet muutub hoopis paremaks.”

Milline on hea uni?

Hea une puhul kulub õhtul magama jäämiseks vähem kui 20 minutit, öösiti ei ärgata üles ning hommikul on puhanud ja värske tunne. “Mõningad öised ärkamised on siiski lubatud, see ei tähenda, et uni kohe halb oleks, aga igal öösel ei tohiks seda juhtuda,” ütles doktor ja lisas, et kui uni on kosutav, ei teki päevasel ajal väsimustunnet ega tahtmist teha uinakut.

Voodis on lubatud ainult magamine ja seks. Kõike ülejäänut, mida seal tihti tehakse – vaadatakse televiisorit, ollakse nutiseadmes või loetakse raamatuid –, tegelikult teha ei tohiks. Unearst Epp Pool

Vanuse kasvades unetundide arv väheneb. Doktor Pooli sõnul saab täiskasvanud inimene kosutava une enamasti kätte kaheksa tunniga. “On ka selline variant olemas, et ollakse seitse tundi voodis, aga magatakse tegelikult viis tundi. See ei lähe arvesse, magamiseaeg võiks olla vähemalt seitse tundi,” lisas ta.

Voodis lugeda ei tohiks

Päevased uinakud pole Pooli sõnul soovitatavad, sest need võivad häirida õhtust uinumist ja ööune kvaliteeti. Samas võib neist kasu olla, kui eelnenud öö on jäänud lühikeseks. “Pärast uinakut ollakse märksa energilisem ja jõutakse kõik oma tegevused ära teha. See pole keelatud, aga unehäiretega inimestel on uinakute tegemine kaheldava väärtusega,” rääkis ta.

Pool tõi välja, et pärast kella kaht päeval pole siiski vaja tukastada ning lesima ei tohiks jääda kauemaks kui pooleks tunniks.