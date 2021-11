Hapendatavatel kapsastelt tuleb kõigepealt eemaldada mädaplekkide ja haigustunnustega lehed. Ka varre siseosa on soovitatav eemaldada, sest see on enamasti puitunud.

Hapendusnõud peavad olema nii suured, et need jõuaks täita ühe päevaga. Kapsa hapendamisel on oluline nii nõude täitmise moodus kui ka õige soola ning maitseainete kogus. Selleks, et kapsategu untsu ei läheks, tuleb mitut olulist seika veel tähele panna.