Ettevaatust! Udu tõttu on nähtavus alla 200 m. Kuidas sellisel juhul turvaliselt liigelda?

Udu on maapinda puudutav pilv

Udu valkjas värvus on tingitud kiirguse hajumisest nendelt osakestelt. Mida rohkem on õhus hõljuvaid osakesi, seda halvem on nähtavus. See on ohtlik maantee-, vee-, raudtee-, eriti aga lennuliiklusele. Udu saab püsida tuulevaikuse tingimustes.