Mõned lihtsad reeglid, kuidas ka vanemas eas kaal kontrolli all hoida

Väga sageli söövad küpsesse ikka jõudnud inimesed kas liiga vähe või ühekülgselt seepärast, et nad teevad poes käies halbu toiduvalikuid, aga toidulaud võib kehvaks jääda ka rahanappusest, haigustest tingitult, hammaste kehva olukorra tõttu või ka üksindusest ja suhtlemisvaegusest.'

Üha rohkem on tõendusi selle kohta, et mitmed varem vananemise süüks pandud kroonilised haigused on tegelikult tekkinud elu jooksul tehtud söömisvigade tõttu. Sestap on kasulik ning mõistlik tervislikult söömisele tähelepanu pöörata juba varases nooruses ning keskeaski pole hilja toitumisharjumusi tervislikumaks muuta.

Selleks, et kehakaal liigselt ei koguneks ega kahaneks, tuleb järgida paari lihtsat soovitust.