Kuidas Nikita Hruštšov Viisut külastades põõsasse puges ja koera kombel istuvat pulli uudistas

“Vedasin tol päeval ehitusmaterjale ja muudkui imestasin, et igal teeristil on miilits,” räägib Sirila Viisu raamatukogus, mitte kaugel kohast, kus Hruštšov väidetavasti tulutult kontoriuksele kloppis. Hoone on nüüdseks ümber ehitatud ning toda ust enam pole, on hoopis terrass koos postiga.