Jaani kiriku reedene rühmitus: ühel aastal räägiti sellist hirmsat asja, et tahetakse koristusfirma palgata!

Kaks nädalat enne jõule on täiesti selge, et vähemalt üks avalik jumalateenistus Eestis toimub ka siis, kui kõik muud uksed tuleb lukku ja riivi panna. See peetakse 24. detsembril kl 16 Tallinna Jaani kirikus ning ETV kannab selle otse üle ka juhul, kui kohale on lubatud ainult vaimulikud.

Asja uurinud ajakirjanikuna kinnitan, et selleks hetkeks on pühakoda nii puhas, et kui pikka kasvu peapiiskop oma kõrge mütsiga peaks minema vastu mõnd lambikuplit, ei pudene sealt tolmukübetki. Ning ei läigi mitte ainult pingid esireas, vaid iga tool ja toolialune on puhas tagaseinani välja. Võin seda öelda, sest pesin suure osa pinke isiklikult üle.

Jaani kirikus käib juba aastakümneid igal reede hommikul suurema kisa ja kärata koos vabatahtlike prouade rühmitus, kes võtavad kätte ämbrid-mopid, tolmuharjad ja kausid ning kribinal-krabinal pesema ja pühkima kihutavad.