Samm planeedi päästmise poole: Tartus valmistatakse jäätmetest saapaid

„See mõte ei tulnud üleöö ja mu unistuseks ei olnud hakata jalatseid tegema,” ütles Sirli Ratasepp, kes selliste keskkonnasõbralike saabastetootmise käima tõmbas. Ta rääkis, et idee idanes pikkamisi alustades sellest, et ta jõudis arusaamisele, et inimesed tarbivad liiga palju, eriti riideid jajalatseid.

„Sain aru, et oleme nii egoistlikud. Selle pärast,et saada odavat asja, kannatavad nii paljud inimesed jaloodus. See on üks pool. Teine pool on see, et töötasin mõni aasta tagasi kaubandusettevõttes, kus mu töö oli turundada, et inimesed ostaksid rohkem. Mingil ajal hakkas mulle vastu, kui pidin müüma neid asju, millesse ma ise väga ei uskunud. Tundsin, et ma ei taha ühegi asja ostmist kellelegi peale suruda ja tahaks teha midagi täitsa muud,” rääkis ta.

Esimeseks tooteks olid baleriinad. Saabaste mõte tuli Sirlil tänavusel koroonakevadel, kui jalutamine oli pea ainus meelelahutus, mida sai teha. „Käisin hästi palju rabas. Mul olid spordijalatsid, mis olid natuke libedad ja millega jalad olid tihti märjad. Siis tuligi mõte, et teeks sõjaväelõikega saapa, mis oleks taaskasutatavatest materjalidest,” rääkis ta.