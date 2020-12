Tulumaksuseaduse muudatus võimaldab erametsaomanikul müüa raieõigust 20 000 euro ulatuses maksuvabalt

Metsanduses on riigilt juba pikki aastaid oodatud maksumuudatusi, mis tõesti motiveeriksid ühelt poolt metsaomanikke oma metsades ise majandama ning vähem mõtlema metsakinnistute müügile, kuid teisalt on neid maksumuudatusi soovitud ka seetõttu, et need vähendaksid ringleva musta raha hulka metsamaterjali turul.

Asmer märgib, et käesoleval aastal vastu võetud soodustuste kord on tervitatav, kuid selle seaduse oleks pidanud vastu võtma juba ammu, et ära hoida füüsiliste isikute omandis oleva metsamaa vähenemist. Samas usub Asmer, et edaspidi on sellisel metsaomanikke soosival otsusel positiivne mõju. Ta usub, et see toob metsandusse juurde ka uusi huvilisi, kes hakkavad metsa nullist kasvatama. “Metsa investeerimine on kindlasti kordades turvalisem ja tulusam, kui kasvatada täna raha mõnes pensionifondis, kus keegi tundmatu fondihaldur võib selle sõrmenipsust lihtsalt maha mängida ning keegi ei vastuta ega garanteeri, et see raha kasvab. Pigem tasub kasvatada Eestis metsa!”