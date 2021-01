TELESOOVITUSED | Pöördelised sündmused, igapäevaelu ja lustakad lood

Elu pöördepunktid



Esmaspäeval, 4. jaanuaril kell 20 alustab TV3s uut hooaega saatesari “Päev, mis muutis mu elu”, kus Eesti inimesed räägivad endaga juhtunud pöördelistest sündmustest. Avasaate kangelaseks on Mailin, kelle elu muutus täielikult, kui tema mehega juhtus raske mootorrattaõnnetus. Kaheksandat kuud lapseootel naine mõistis just sellel päeval, et peab leidma omale töö ja sissetuleku. Masuaja keerulistes tingimustes ja beebi kõrvalt kleitide disainimisest kasvas välja karjäär edasiseks eluks, mis on viinud naise loomingu Eesti tähtsamatele moelavadele.