MAALEHE MASKIBALL: millised on me lugejate maskimoed, millised koroonamaske üldse maailmas kantakse? Kae perra!

Maalehes ilmus jõulude eel üleskutse, kus seisis: „Jäädvustamaks tänavuse aasta üht tähtsaimat eset – kaitsemaski – ootab Maaleht oma lugejatelt fotosid erinevatest maskidest, mis kõik kokku kogume ja veebinäitusele nimega Maalehe maskiball üles paneme.”

Tõdesin: „Kes oleks küll võinud arvata, et koroonamaskist saab me igapäevane reaalsus ja saatja! Kes oleks küll võinud arvata, et täna saame kõneleda juba koroonamaskide moest, erinevatest disainidest, huvitavatest lahendustest... Tänaseks on mitmekordselt kasutatavate maskide valmistamisest ja disainimisest saanud lausa omaette tööstusharu, aga ka käsitööoskus, isegi uuema aja rahvakunst.”