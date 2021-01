Kultuuriantropoloog Argo Moor: meie esivanemad ei käinud niisama jalutamas, nende käigud metsa olid alati asised

• Paratamatult kõik meie maailmatajumised ja kirjeldamiskatsed ses mõttes on teatud lihtsustused.

• Minevik on alati kohal, ükskõik kas ta on meie väärtushinnangutes, meie maailmapildis ... ta on ka keelestruktuurides.

• Mis vahe on ebaisikulisel väel ja hingedel? Vahe on selles, et hinged on isikulised.

• Me muutume tohutu kiirusega ja inimene vajab mingit pidet. Maarahvaks olemine see on.

• Kui eestlast üldse miski on iseloomustanud ajaloos, siis just nimelt see erakordne lähedus maa ja puudega.

• Me ise oleme ennast nimetanud maarahvaks, meie keel on maakeel, meie linnad olid maalinnad. See ei ole maailmas üldse tavapärane, et ennast nimetatakse maa kaudu.

• Seeni küll eestlased ei söönud – see on alles Põhjasõja-järgsel perioodil vene kultuurist tulnud mõjutus.