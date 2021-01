Nagu õudusfilmi stsenaarium – hispaania teeteod õgivad aiad paljaks ja trügivad isegi tuppa

Sel suvel levisid hispaania (ka lusitaania) teeteod jõudsalt üle Eesti, eriti linnades ja nende ümbruses. Tallinlanna Tiia-Liis Jürgenson kirjeldas Maalehele augustis olukorda suisa katastroofilisena. Tema sõnul polnud Koplis enam võimalik õhtuti välja minnagi, sest kõik teed olid tigusid täis. Nad roomasid isegi mööda kortermajade seinu ja trügisid lahtistest akendest tuppa.

Need aplad limukad õgivad pea kõiki aias leiduvaid taimi ja neist lahti saada on raske. Olukorra teeb eriti keeruliseks, et hispaania teeteol puudub looduslik vaenlane. Kuna nad eritavad rohkelt lima, hoiavad neist eemale nii siilid, rotid kui ka hiired. Kuidas nendega siis ikkagi õppida koos elama?