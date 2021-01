Jüri Ratas: puhaste paberitega ei tulnud me keegi eelmisest aastast välja

Hiidlased on hakanud sellega harjuma, et võivad saarel ringi liikudes ootamatult peaministrit kohata. On teada, et tal on Luidja kandis juba mõnda aega maja, kus kogu Ratase pere meelsasti aega veedab. Samuti on teada, et peaminister eelistab seda kohta hoida oma pere jaoks. “Hiidlastel pole kombeks kutsumata külla minna,” seletab üks kohalik lihtsalt, miks nende poolest võib Jüri Ratas omaette olemisest edaspidigi rõõmu tunda.

Nii saame meiegi peaministriga kokku maja lähedal liivarannas. Tal on kaasas erakordselt pirakas berni alpi karjakoer, kellel on telliskivi mõõtu käpad ja rind lai nagu mõnel vanal merekarul.

“Kas koer võib intervjuu juures olla?” muretseb Ratas. “Ma võin ta koju ka viia, aga ta peaks tegelikult liikuma.”

Kuna me tunneme, et peaksime kõik veidi liikuma, siis võib koer jääda ja me kolmik võtab tempokalt sihi Luidjalt mööda randa Kõpu suunas.

***

Alustuseks sellest kohast, kus me oleme – mis teid Hiiumaaga seob?

Minu ema hakkas kunagi Hiiumaal käima oma teadustöö tõttu, juurte poolest me Hiiumaaga seotud pole. Ema on uurinud väikesaarte loodust, eeskätt muldasid, ja tunneb kogu siinset kanti väga hästi. Just siitsamast, kus me praegu jalutame, on tehtud minust pilt – Jüri kolmeaastasena Luidja rannas aastal 1981.

Mis seal salata, oleme toimetuses arutanud, kui paks on Jüri Ratase nahk.

(Lõbustatult.) Tahate mõõta? Ma ei tea,