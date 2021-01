Kui rotielu iseärasustesse süüvida veidi enam, siis märkame, et põhiliselt jaguneb rotirahvas kodurottideks ja rändrottideks, kuigi teatmekirjanduse andmeil on ka viimased toidukülluse olukorras suhteliselt paiksed. Nagu luuletas juba Heinrich Heine: “On kahte sorti rotte: muist söönud on, muist mitte. / Täissöönud kodus püsivad, kuid teised välja rüsivad.” Omal ajal viisistas selle loo suurepäraselt In Spe ning ainuüksi juba selle toel on rott närinud end sügavale ka Eesti muusikalukku.