Kõik maailma riigid pingutavad, et võimalikult palju inimesi saaks kiiresti koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Vaktsineerimine kestab aga palju kuid ja seepärast tekib kummaline olukord, kus osal inimestel on tunduvalt rohkem õigusi ja vabadusi kui teistel.

Vaktsineerimisootel, tervislikel põhjustel või enda soovil immuniseerimata jäävad inimesed ei saa sama vabalt liikuda ja reisida kui need, kes on kaks kaitsesüsti saanud.

Vahet pole, kas oled vaktsineeritud või mitte, tulevikus on kõigile vajalik digitaalne immuniseerimispass. Sellega on aga palju segadust, sest seesugune dokument peab olema aktsepteeritud kogu maailmas, mitte ainult kodumaal.

Kui vaktsineeritud inimesed saavad oluliselt rohkem vabadusi kui need, kes end immuniseerida ei lase või tervislikel põhjustel ei saa seda teha, siis mõjutab see inimeste õigusi. Näiteks reisides, kui lennufirma ei peaks lubama vaktsineerimata inimest pardale. Kas see rikub inimeste vabadusi?