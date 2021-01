Doktor Madis Rahu: see on õige arsti firmamärk, et ta ei häbene otsa vaadata juhtumitele, mille tulemusega pole ise rahul, ja neist õppust võtta

Tipparst Madis Rahu (55) on enda sõnul vähemalt viimased kümme aastat teinud sellist tööd, mida ta tegelikult teha tahab.

Heaks, tugevaks arstiks peab dr Rahu seda, kes ei karda konsulteerida kolleegidega. „Tihtipeale olen enda jaoks halbadel kordadel, kus ma ei ole suutnud inimest aidata, palunud patsientidelt tagasisidet. See on õige arsti firmamärk, et ta ei häbene otsa vaadata juhtumitele, mille tulemusega pole ise rahul, ja neist õppust võtta."