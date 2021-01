PROOVISÕIT | Iseendast suurem GLA

Uus Mercedes GLA midagi sellist just on. Istud sisse ja leiad, et just nii kõrgel tahtsidki istuda. Annad gaasi ja tunned, et just nii krapsakalt tahtsidki linnas liikuda. Loomulikult on võimsamatel masinatel selle 1,3-litrisega võrreldes minekut veelgi enam, aga reeglina ei hakkame me ju tänavatel võistlema, vaid püüame olla turvaliselt operatiivsed ja operatiivselt turvalised.

Sujuvat kenadust juures



Aga esmalt välimus: hoogne, edasipüüdlik, proportsionaalne. Kogult peaks GLA olema väike, aga selle väite puhul pean ma tõesti juba tingivat kõneviisi kasutama. Sest teise põlvkonna GLA on/või vähemalt tundub suurem, koguni piisavalt suur, et liikuda nende autode arvestusse, millega mitte vaid liigelda, vaid juba ka sõita saab. Teisisõnu: käesolev GLA on nende autode seast, mille lülitavad võimalikku valikusse need ostjad, kelle soovide lagi pole vaid kõige väiksem ja kõige odavam.

Kuigi jah, odavus pole siinkohal kõneaine. Ühe 40 000-eurose GLA eest saaks õige mitu tavalist autot, aga kui lisada veel kogu see varustus, mis olemise tõeliselt mugavaks muudab, pole ka 50 000-eurone hind võimatu.

Igatahes on vahepeal laiust ja teljevahet juurde saanud GLA üllatavalt avar. Liikluspildi-avarust lisab see, et juba loomupäraselt kõrge juhiistme saab soovija veelgi üles pumbata (oma panuse juhi autotunnetusse annab muidugi ka selge pildiga kaamerasüsteem).

Tagaistmele mahuvad ka sihvakamad kaasreisijad kenasti. Pakiruum pole küll just tippmahutavusega, aga ega midagi vedamata ka ei jää.

Nagu linna loodud



GLA kiirendus, kirjade järgi 8.7 sekundiga sajani, on just selline, et ka laisem gaasivajutaja saab koos topeltsiduriga seitsmekäigulise automaatkastiga oma linnamanöövrid väga kenasti tehtud. Võibolla tõesti auto mõtleb foori tagant startides mõnikord mõne sajandiku kauem, aga teeb oma loomupärase krapsakusega selle kohe tasa. Tasuks küsib ta 7 või natuke rohkem bensiini 100 km kohta.