Jupiter pakub igapäevasele tele-eetrile vaheldust

Jupiter on minu meelest tugev alternatiiv telekanalitele, sest on ilma mingite pakettide ja tasudeta saadaval kõikidele nutiseadme omanikele, kus vaid mobiililevi leidub. Kusjuures suur osa pakutavast on n-ö eetriväline kava, mis sisaldab nii kodu- kui välismaiseid sarju, mängu- ja dokfilme ning lihtsalt üldhuvitavaid saateid.

Nii võib kodustes oludes isegi tavatelevisiooni ära unustada, sest Jupiteri pildi saab lihtsasti nutiseadmest oma teleri ekraanile kuvada ja vaadata saateid nagu ikka televiisorist, juhtides häält siis juba teleri- või digiboksipuldist. Kõigepealt muidugi on Jupiteris kodumaised filmid, mis alles hiljaaegu kinodes jooksid. Sarjasõpradele on Jupiter eriti tänuväärne, sest võimaldab mõnesid neist n-ö ette vaadata.