TELESOOVITUSED | Mis on saanud Rakett 69 noortest teadlastest?

Maria Klenskaja 70

Näitleja Maria Klenskaja (pildil) tähis­tab 29. jaanuaril 70. sünnipäeva ning ETV2 toob sel puhul 24. jaanuaril “Teemaõhtu” raames kell 21.35 ekraanile saate “Maria Klenskaja. Naine, kes ei räägi iseendast”, kus juubilar kingib vaatajatele mälestusi neist Eesti teatrilegendidest, kes teda on elu jooksul enim mõjutanud. Lembit Ulfsak, Ita Ever ja Jüri Järvet on vaid mõned nimed, kelle mainimisel hakkab Maria puistama lugusid kui külluse­sarvest.