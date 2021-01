UUSI SEADUSI | Oluline töötutele ja pensionäridele

2021. aastal on vanaduspensioni iga 64 aastat ja nõutav miinimum-pensionistaaž selleks on 15 aastat.

Samas saavad pensionisüsteemi muudatustega viis aastat varem vanaduspensionile minna need inimesed, kel on vähemalt 40 aastat pensionistaaži. 35aastase staažiga saab minna neli aastat varem pensionile, 30aastase staažiga kolm aastat varem, 25 staažiaastaga saab minna kaks aastat varem ja 20aastase staažiga üks aasta varem pensionile. Pensionile sab minna igal ajal pärast pensioniea saabumist. Pensioni saamist võib katkestada ja alustada uuesti ning valida, kas lasta pensioni välja maksta täismahus või võtta pool. Seda nimetatakse paindlikuks pensioniks. Varem pensionile jäädes saab vähem raha, hiljem jäädes rohkem, vähenduse või suurenduse protsendid jõustuvad iga aasta 1. jaanuaril.

Aastatel 2021–2025 võib aga endiselt valida ennetähtaegse vanaduspensioni, mida saab siis, kui vanaduspensionini on jäänud kolm aastat ja pensionistaaži on ette näidata 16 aastat.

Suuremad toetused töötule

Töötutoetuse määr on tõusnud seniselt 35%-lt 50%-le töötasu alammäärast. Päevamäär on 9,42 eurot (31 päevaga kalendrikuus 292,02 eurot).

Töötuskindlustushüvitise maksimumsuurus on tänavu esimesel sajal päeval 67,30 eurot kalendripäevas ehk 2086,30 eurot 31 kalendripäeva eest ning alates 101. päevast 44,87 eurot kalendripäevas ehk 1390,97 eurot 31 kalendripäeva eest (brutosummad). Kindlustatule on alati tagatud töötuskindlustushüvitis miinimumsuuruses. Hüvitise minimaalne päevamäär on sel aastal 9,73 eurot. Minimaalne hüvitis 31 kalendripäeva eest on 301,63 eurot.